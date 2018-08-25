Уряд Іспанії схвалив документ для ексгумації Франко

Уряд Іспанії 24 серпня схвалив документ, який дає законне обґрунтування для ексгумації і перенесення останків диктатора Франсіско Франко. Він правив країною з 1939 по 1975 рік – після того, як очолювані ним націоналісти здобули перемогу над республіканцями в громадянській війні.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Про намір ухвалити відповідний декрет голова іспанського уряду соціаліст Педро Санчес повідомив ще в кінці червня. «Іспанія як усталена європейська демократія не може дозволити собі символи для розділення іспанців», – заявив він тоді. Соціалісти закликали покінчити з «аномалією у вигляді мавзолею, присвяченого диктатору».

Зі свого боку, представники опозиції розкритикували плани уряду. «Санчесу важливіше оживити примари минулого, ніж постаратися звернути погляди людей у майбутнє», – заявив лідер правоцентристської Народної партії Іспанії Пабло Касадо.

Як пояснила віце-прем’єр Іспанії Кармен Кальво, тепер, після ухвалення декрету, нащадки Франко мають вказати, в яке місце вони хочуть, щоб були передані останки політика. Якщо вони цього не зроблять (раніше рідні Франко не хотіли займатися його перепохованням), уряд самостійно ухвалить указ про перепоховання диктатора на одному з кладовищ в Іспанії.