В Україні на День Незалежності поліція не зареєструвала жодного вбивства

В Україні за добу 24 серпня, коли держава святкувала 27-ю річницю своєї Незалежності, поліція не зареєструвала жодного вбивства або замаху на вбивство. Про це повідомив у Facebook перший заступник керівника Національної поліції В'ячеслав Аброськін.

"За останню добу на території нашої держави не зареєстровано жодного факту вбивства або замаху на вбивство. Також відсутні факти загибелі дітей. Для мене як керівника кримінальної поліції України - це сама найбільша за останній час нагорода в День Незалежності України", - написав Аброськін.

Нагадаємо, в п'ятницю Україна масштабно святкувала День Незалежності. Зокрема, в центрі столиці пройшов військовий парад. У ньому взяли участь 4,5 тис. військовослужбовців (у тому числі іноземних - з 18 країн) та 250 одиниць техніки, включаючи бойову авіацію.