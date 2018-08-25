В Ужгороді відкрили виставку художників з німецького міста-побратима

Серед низки культурно-мистецьких заходів, якими ряснів Ужгород у ці святкові дні, було й відкриття художньої виставки майстрів образотворчого мистецтва з німецького міста-побратима Дармштадта. Експозиція робіт, авторами яких є Йоганна Кріммель, Пауль Гірш, Курт Вільгельм Гофман, Еріка Гейне та Клаус Блейхер, розмістилася у виставковій залі Закарпатського музею народної архітектури та побуту.

Як зазначалося на відкритті виставки, ініціатором її проведення стала німецька громадська організація «Дармштадт підтримує культуру». Кураторами з німецького боку виступили Клаус Блехер та Пауль Гірш, з українського – закарпатський художник Тарас Табака. До справи активно долучилися міська влада як Ужгорода, так і Дармштадта, адже у ці урочисті для кожного українця дні виповнилося рівно 26 років від започаткування побратимських стосунків між цими містами.

Голова німецької громадської організації «Дармштадт підтримує культуру» Іво Юмо подякував відвідувачам, які прийшли на вернісаж і наголосив, що сьогоднішня спека – це тепло від наших сердець, яке нас об’єднує, а керівник «Партнерського об’єднання Дармштадт-Ужгород» Вікторія Синьо запросила відвідувачів переглянути представлену експозицію та поспілкуватися з авторами робіт.

Відвідати виставку та помилуватися творами членів Дармштадтської спілки митців можна буде до 7 вересня. Наступним кроком задля підтримки дружби культур між містами-побратимами стане виставка ужгородських художників і скульпторів у Дармштадті.

Оксана ДУДАШ, Ужгород