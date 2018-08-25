Внаслідок пожежі у Китаї загинули 18 людей

25 серпня, 2018 - 16:21
Унаслідок пожежі в китайському Харбіні загинули 18 людей. Про це повідомляє "Сіньхуа".
Пожежа сталася в суботу вранці в готелі з гарячими джерелами в харбінському районі Сонбей. Наразі триває розслідування причин пожежі, а також рятувальні роботи.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо про пожежу на речовому ринку в Хмельницькому. В результаті пожежі ніхто не постраждав.
Крім того, раніше повідомлялося про пожежу на складах "Нової пошти" в місті Мукачеві. Масштабне займання вдалося локалізувати.