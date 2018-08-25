З наступного року Румунія збільшує чисельність військового контингенту в Афганістані

Міністерство національної оборони Румунії прийняло рішення про збільшення з 2019 року чисельності військового контингенту в Афганістані з 700 до 780 військовослужбовців.

Про це заявив державний секретар з оборонної політики Румунії Мірча Душе в ході зустрічі в Бухаресті з послом Італії Марко Джюнджі, повідомляє Укрінформ.

За підсумками зустрічі було заявлено також, що з 2019 року окремі військовослужбовці зі складу румунського військового контингенту в Афганістані виконуватимуть свою місію під керівництвом командування штабу італійського контингенту.

Раніше про збільшення румунського контингенту в Афганістані заявляв і президент Клаус Йоханніс.

Союзницька місія під командуванням НАТО в Афганістані (Resolute Support) включає 16 тисяч військовослужбовців з 39 країн. Найчисленніші військові контингенти – американський (більш ніж 8-м тисяч осіб), німецький (1300 військовослужбовців) і італійський (895).