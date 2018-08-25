З початку доби бойовики здійснили 6 прицільних обстрілів позицій ООС

З початку доби 25 серпня зафіксовано 6 прицільних обстрілів з боку окупаційних військ.

Про це повідомив речник Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк на брифінгу у суботу, передає прес-служба Міноборони на офіційному сайті.

"З початку доби зафіксовано 6 прицільних обстрілів з боку російсько-окупаційних військ. З опівночі окупанти вели обстріл оборонних позицій Об’єднаних сил поблизу Південного. Ворог випустив близько 10 мін калібру 120 мм, та ще понад 20 мін 82-го калібру, вів обстріл з гранатометів", - сказав Гуцуляк.

Він додав, що з гранатометів та іншого піхотного озброєння російсько-окупаційні війська здійснили провокаційні обстріли наших захисників поблизу населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Новомихайлівка.

За його словами, від початку поточної доби втрат внаслідок бойових дій серед українських військовослужбовців немає.

Гуцуляк запевнив, що ситуація в районі відсічі та стримування збройної агресії Росії на території Донецької та Луганської областей залишається контрольованою захисниками України — підрозділами Об’єднаних сил.

Крім того, у Міноборони підтвердили втрати на передовій за добу.

"На превеликий жаль, внаслідок бойових дій учора загинув один український військовослужбовець, 1985 р. н. Четверо захисників отримали поранення різних ступенів тяжкості. Наразі наші військові отримують необхідну кваліфіковану лікарсько-сестринську допомогу у медичних закладах", - сказав речник.

Він також нагадав, що 24 серпня зранку з боку окупованого Первомайська, що у Луганській області, російсько-терористичні війська обстріляли з артилерії калібру 152 мм цивільну інфраструктуру н.п. Врубівка Попаснянського району. Внаслідок обстрілу пошкоджені житлові будинки та загинув місцевий мешканець.