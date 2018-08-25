З початку роботи громадського велопрокату в Києві було вкрадено 4 велосипеди

Упродовж перших двох тижнів роботи системи прокату велосипедів Nextbike у Києві було вкрадено 4 велосипеди. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, передає прес-служба КМДА.

Один з украдених велосипедів, уточнив міський голова, вдалося знайти.

"Злодії зняли з нього колеса. Зірвали всі механізми і готувалися фарбувати раму. Знайшли веломашину на одному з ринків електроніки столиці", - розповів він.

Крім того, були випадки, коли злодіїв вдавалося затримати на місці злочину.

"Кожен велосипед оснащено системою GPS, яка допомагає відстежити місце, де цей велосипед є. Але, на жаль, випадки крадіжок і вандалізму трапляються. У нас ще є люди, які не хочуть жити в цивілізованому місті. І ми будемо з цим боротися. Будемо привчати їх", - зазначив Кличко.

Нагадаємо, систему велопрокату Nextbike було запущено в Києві 15 серпня. У столиці встановили 33 станції зі 100 велосипедами. Система буде працювати в тестовому режимі до грудня.