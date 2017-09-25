10 людей вважають зниклими безвісти в окупованому Криму, - ООН

Управління верховного комісара ООН із прав людини задокументувало 10 випадків зникнення людей в окупованому Росією Криму.

Про це йдеться в доповіді щодо ситуації з правами людини на півострові.

"УВКПЛ документально зафіксувало 10 випадків, у яких зниклі особи дотепер не знайдені. Це шість кримських татар, троє етнічних українці й одна особа російсько-татарського походження; усі вони – чоловіки. Семеро зникли у 2014 році, двоє – у 2015 році, один – у 2016 році", – йдеться в доповіді.

Автори звіту вказують, що найбільше насильницьких зникнень відбулося в березні 2014 року, коли в Криму викрали щонайменше 21 людину, яких "утримували без зв’язку із зовнішнім світом і піддавали фізичному і психологічному тиску".

Із десяти згаданих справ про зниклих безвісти осіб станом на 12 вересня кримінальне розслідування триває тільки по одному.

"Слідство у шести справах припинене через неможливість установити підозрюваних, а по трьох справах жодні слідчі дії не проводилися, оскільки про зникнення, як стверджується, ніхто не заявляв", – сказано у доповіді.

За даними ООН, у п’яти випадках свідки заявили про можливу причетність до викрадень посадовців державних органів, оскільки вони бачили як людей викрадали особи, одягнені у форму, схожу на форму органів державної безпеки або кримської самооборони.

Серед обставин, які можуть свідчити про політичні мотиви інших п’яти випадків, у доповіді названо те, що зниклі були проукраїнськими активістами або мали зв’язки з Меджлісом кримськотатарського народу.

Управління ООН з прав людини у своїй доповіді заявило, що ситуація у сфері прав людини в Криму значно погіршилася за російської окупації.