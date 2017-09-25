9 українців увійшли в 10-ку лідерів Міжнародного чемпіонату з розв'язання логічних задач

У першій десятці переможців 31 Міжнародного чемпіонату з розв'язування логічних математичних задач опинилось одразу 9 українських учнів. Загалом Україну на математичному конкурсі, що проходив у Франції, представляв 21 учень, передає канал новин "24".

Два роки тому на Всеукраїнській олімпіаді з математики Кирило посів 51 місце. Сьогодні ж він - переможець суперфіналу 31 Міжнародного чемпіонату з розв'язування математичних логічних задач. Кирило – наймолодший цьогорічний призер чемпіонату. І він єдиний – хто виконав останнє, найскладніше завдання на логіку.

У першу десятку чемпіонату потрапили дев'ять харків'ян. Коли ти в збірній – то відчуваєш себе, як представник, що ти не один, хоча і змагаєшся сам за себе. Але відчуваєш, що за тебе вболіваються, – розповів срібний призер Володимир Чуб.

Пошуком розумників займається викладач гуртку "Фізматик". Він же і готує дітей до майбутніх олімпіад. Працює гурток на базі Харківського національного університету радіоелектроніки.

Всього у суперфіналі чемпіонату цього року взяли участь 285 учнів, студентів та викладачів з Франції, Швейцарії, Тунісу, Канади, Бельгії, Італії, Польщі, Росії та Нігеру.