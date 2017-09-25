Бойовики 22 рази обстріляли сили АТО, 2 військових поранені, - штаб

За минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я. Під час 18 обстрілів сили АТО відривали вогонь у відповідь. Унаслідок бойових дій двоє українських бійців отримали поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Увечері і вночі у районі проведення АТО знову було не спокійно. Бойовики не припиняли обстріли позицій ЗСУ на усіх напрямках, проте минулої доби не застосовували мінометів та іншого важкого озброєння.

Так, найбільша активність бойовиків була на Приморському напрямку. Наприкінці доби двічі з гранатометів і великокаліберних кулеметів били по укріпленнях української армії поблизу Водяного та Гнутового.

На Донецькому напрямку з цієї ж зброї сепаратисти двічі відкривали вогонь на підступах до Світлодарська. А у районі Авдіївки та шахти Бутівка працювали великокаліберні кулемети.

За уточненими даними, на Луганському напрямку близько 17 години бойовики розпочали обстріл з гранатомету і стрілецької зброї опорного пункту сил АТО біля Новозванівки. Українські військові стріляли у відповідь. У результаті цього протистояння отримав поранення один український захисник. Постраждалого одразу було госпіталізовано. Зараз стан його здоров’я задовільний. Крім того, на цьому ж напрямку бойовики застосовували гранатомети неподалік Кримського, Донця і Валуйського.