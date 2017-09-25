Бойовики обстріляли житлові райони Мар’їнки, - штаб АТО

Бойовики випустили по житлових кварталах Мар’їнки чотири міни з використанням мінометів калібру 82 міліметри. За попередніми даними, серед мирних мешканців постраждалих немає, інформація про руйнування уточнюється. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"За уточненою інформацією української сторони СЦКК, ворог здійснив обстріл житлових кварталів населеного пункту Мар’їнка з використанням мінометів калібру 82 міліметри. Бойовики випустили по житлових кварталах селища чотири міни. За попередніми даними, потерпілих серед мешканців селища не має. Інформація щодо спричинених руйнувань уточнюється", - зазначається в повідомленні.

Таким чином, повідомили в штабі АТО, бойовики вкотре продемонстрували зневагу до мирних ініціатив, порушивши перемир’я на Приморському напрямку.