Британія планує виділити 950 тисяч фунтів стерлінгів на боротьбу із насильством проти жінок в Україні

Послиня Великобританії в Україні Джудіт Гоф заявляє, що уряд Великобританії в цьому році підтримає фінансово боротьбу із насильством щодо жінок в Україні майже на 1 мільйон фунтів стерлінгів.

Про це передає Радіо Свобода.

"Дуже пишаємося, що ми підтримуємо Фонд ООН у сфері народонаселення в Україні. З 2015 року наша підтримка через Міністерство з міжнародного розвитку Великої Британії склала 2 мільйони фунтів. На додаток до нашого внеску в поточному році ми збираємося надати додаткові 950 000 фунтів стерлінгів . Загалом наша підтримка становитиме близько 3 мільйони фунтів стерлінгів для боротьби з насильством проти жінок в Україні", - зазначила Джудіт Гоф.

Завдяки цій підтримці вдалося заснувати 26 мобільних бригад і три центри допомоги для психосоціальних і юридичних консультацій для жертв гендерно обумовленого насильства, зазначає посол Великобританії в Україні.

Також були засновані 10 сервісних центрів невідкладної допомоги поблизу лінії розмежування на Сході України, де жертви насильства можуть отримати медичні та інші послуги, додала дипломатка.

"Ми усвідомлюємо, що дуже великій кількості жінок ще необхідна допомога для того, щоб оговтатися від гендерного насильства. Близько 18,5 тисяч людей були задіяні в роботі мобільних бригад, в тому числі психологи та соціальні працівники. Понад в 60% злочинів – це був перший та єдиний шанс отримати доступ до необхідної допомоги. Ми також встановили цілодобову національну гарячу лінію, яка на сьогодні отримала більше 50 000 дзвінків щодо домашнього насильства", - зауважила Гоф.

Вона закликала український парламент ухвалити закони, які б допомогли подолати насильство щодо жінок в Україні, як того вимагає міжнародна спільнота.

За даними фонду ООН у сфері народонаселення, в Україні 1,1 мільйон жінок щороку зазнають фізичного та сексуального насильства в Україні.

Раніше Рада Європа заявила, що в Україні зростає рівень ксенофобії.