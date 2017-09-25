Через ураган "Марія" у США оголосили штормове попередження

У на Північній Кароліні оголосили штормове попередження через наближення до узбережжя урагану "Марія". Про це повідомляє Bloomberg ыз посиланням на Національний центр спостереження за ураганами США.

"Попередження про тропічний шторм оголошено на ділянці узбережжя Північної Кароліни від Серф-Сіті на північ до кордону Північної Кароліни з Вірджинією", - наголошується в повідомленні, передає Укрінформ.

Згідно з прогнозами метеорологів, найбільш імовірний маршрут просування "Марії" включає дві точки узбережжя Північної Кароліни.

Водночас, максимальна швидкість вітру в межах урагану знизилася з 51,4 м/с до 46,9 м/с, що відповідає другої категорії з п'яти можливих. Епіцентр "Марії" знаходиться в 685 км на південний схід від мису Хатеррас (штат Північна Кароліна) і просувається поки в північно-західному напрямку зі швидкістю 4,0 м/с.

Нагадаємо, 17 вересня в Атлантичному океані сформувався тропічний шторм «Марія». Пізніше він посилився до урагану і попрямував до Карибів. Через "Марію" на Карибах загинули щонайменше 32 людини.