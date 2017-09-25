Для військовослужбовців ЗСУ розробили новий маскувальний костюм

Індивідуальний маскувальний комплект, який розробили для оновлення форми ЗСУ, позиціонуватиметься як снайперський. Про це повідомляє у Facebook Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

"Цей виріб входить до Бойового Спеціального Комплекту (БСК) і його видаватимуть військовослужбовцям відповідно до їх спеціальності", – йдеться у повідомленні.

Маскувальний комплект розроблений після вивчення і аналізу існуючих аналогів, а також зважаючи на побажання самих снайперів різних частин та родів військ.

"Кишені, отвори, вентиляція, застібки та їх розміщення розроблені згідно анатомічних вимог та мобільних завдань снайперів. Манжети рукавів подовжено, вони приховують майже всю долоню. Маскувальна сітка капюшону захищає від паразитів, добре маскує снайпера та основну частину зброї", – йдеться в описі.

"Наразі очікуємо фінансування і закупівлю цього комплекту. Снайпери точно будуть радіти, а ми і далі продовжуємо реформувати, змінювати та вдосконалювати ЗСУ", – зазначено в повідомленні.

Також повідомляється, що ІМК шитимуть у чотирьох кольорах: мм-14, олива, койот та варан ЗСУ.