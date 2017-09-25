До Держбюджету надійшли перші "гроші Януковича" зі спецконфіскації, - ГПУ

Сьогодні, 25 вересня, до Державного бюджету України надійшли перша частина зі спецконфіскації банківських активів екс-президента України Віктора Януковича.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook речниця Генерального прокурора України Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Перші мільйони доларів пішли в держбюджет України", - написала вона.

20 вересня Генеральна прокуратура заявила, що планує офіційно оголосити спецконфіскацію $200 млн з коштів, розкрадених колишнім президентом Віктором Януковичем.