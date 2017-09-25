Ердоган планує перекрити трубопровід, що транспортує нафту з північного Іраку

У відповідь на референдум про незалежність курдського регіону в Іраку, президент Ердоган заявив, що Туреччина може відрізати трубопровід, який транспортує нафту з північного Іраку до зовнішнього світу. Таким чином країна посилить тиск на напівавтономний регіон, передає Reuters.

«Після цього подивимося, якими каналами північний іракський регіональний уряд відправить свою нафту, або де він її буде продавати», - сказав Ердоган у своєму виступі на форумі в Стамбулі.

«У нас є кран. У той момент, коли ми його перекриваємо - справу зроблено», - зазначив він.

Нагадаємо, в іракському Курдистані проходить референдум щодо незалежності регіону.