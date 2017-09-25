Глава МЗС КНДР звинуватив Трампа в оголошенні війни

Міністр закордонних справ КНДР Лі Ен Хо заявив, що президент США Дональд Трамп оголосив війну Пхеньяну.

Як передає BBC, Лі Ен Хо наголосив, що Північна Корея залишає за собою право збивати американські бомбардувальники навіть тоді, коли вони не перебувають в повітряному просторі КНДР.

За його словами, США першими оголосили війну КНДР.

Нагадаємо, що 23 вересня стратегічні бомбардувальники США моделі B-1B здійснили політ поблизу кордонів КНДР. Літаки "просунулися на північ від демілітаризованої зони далі, ніж будь-коли в XXI столітті", повідомили в Пентагоні.

Раніше Лі Ен Хо пообіцяв, що ракети КНДР "обов'язково" відвідають територію США. Американський президент відповів йому погрозами : "Тільки що почув, що міністр закордонних справ Північної Кореї каже в ООН. Якщо він повторює думки людини-ракети, їх більше не буде!"