Гриневич зустрінеться з угорським міністром для обговорення закону про освіту

Міністерка освіти і науки України Лілія Гриневич проведе зустріч з главою Міністерства людських ресурсів Угорщини Золтаном Балогом у жовтні для обговорення, зокрема, закону "Про освіту".

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в прес-службі відомства.

"Міністерство освіти і науки України отримало копію листа з пропозицією про зустріч міністра освіти і науки України Лілії Гриневич і міністра людських ресурсів Угорщини Золтана Балога в п'ятницю, 22 вересня 2017 року, о 19:30 на мейл міжнародного відділу Міносвіти. Таким чином, фактично копія листи була отримана сьогодні, 25 вересня 2017 року", - повідомили агентству в Міносвіти.

У прес-службі зазначили, що оскільки Гриневич не планувала поїздку на Закарпаття і перебуває в Києві, вона не зможе зустрітися з Балогом сьогодні, як просила угорська сторона.

"Уже передбачена зустріч Лілії Гриневич з міністром людських ресурсів Угорщини в жовтні за попередніми домовленостями між сторонами", - повідомили в Міносвіти.

Сторони планують обговорити і закон "Про освіту", прийнятий Верховною Радою України 5 вересня.

Раніше Балог запропонував Гриневич 25 вересн провести розмову щодо підписаного на цьому тижні головою Верховної ради України Андрієм Парубієм нового закону України про освіту.