Меркель пропонує коаліцію соціал-демократам попри їхню відмову

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що відкрита для переговорів про коаліцію з усіма основними парламентськими партіями країни, включно із соціал-демократами, попри їхню відмову брати участь у новій коаліції.

Про це Меркель заявила на прес-конференції в Берліні, повідомляє Politico.

Вона зазначила, що не хоче із самого початку виключати жодного варіанту коаліції, за винятком "Лівих" та "Альтернативи для Німеччини".

"Ми, звичайно, будемо проводити переговори з Вільною демократичною партією, а також із партією "Зелених", але я також повинна додати ще й СДПН", - сказала Меркель.

На її думку, усі партії є потенційними партнерами по коаліції та несуть відповідальність за формування стабільного уряду.

"Я чула заяви від СДПН, але наша думка полягає в тому, що ми, тим не менше, повинні контактувати та вести дискусії", - зазначила Меркель.