Мінсоцполітики зареєструвало понад 1,5 млн переселенців

На обліку у Міністерстві соціальної політику України знаходяться 1 592 982 переселенців.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Станом на 25 вересня 2017 року, за даними структурних підрозділів соціального захисту населення обласних та Київської міської державних адміністрацій, взято на облік 1 592 982 переселенці або 1 285 506 сімей з Донбасу і Криму", - йдеться у повідомленні.

На допомогу переселенцям виділено 2 143 108 тис. гривень.

Про те, з якими проблемами зіштовхуються переселенці, читайте у матеріалі "Дня".