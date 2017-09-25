Між Пекіном і Шанхаєм запрацювала найбільш швидкісна залізниця в світі

Залізнична гілка, що з'єднує Пекін і Шанхай, повернула собі статус найбільш швидкісної залізниці в світі. Шість років тому швидкість на цій ділянці впала до 300 км / ч. Тепер оновлені потяги Fuxing їздять на 50 км / год швидше, пише China Daily.

Потяги-кулі, які курсують між Шанхаєм і Пекіном, вважаються найшвидшими в світі. Відстань між містами перевищує 1200 км. На швидкісному поїзді його можна подолати за 4 години 28 хвилин. Якщо вірити даним Google, то на машині цей маршрут займе не менше 13 годин.

Представники залізниці кажуть, що вона є настільки популярною, що квитки на перший рейс розпродли ще за тиждень. Лінія з'єднує два найбільших міста, що забезпечує пасажиропотік в 100 млн осіб на рік. Вона була спроектована під рух з такою швидкістю і поява нового поїзда фактично виводить її на плановий режим роботи.

Нові поїзди повністю зібрані в Китаї. Їх творці заявляють, що провели 600 тисяч км тестових поїздок і гарантують безпеку мінімум на 30 найближчих років. Такий, за їхніми словами, термін служби поїзда. Від старих потягів Fuxing відрізняється також додатковими зручностями: Wi-Fi, USB-порти, звичайні розетки. Поїзд оснастили автономною системою безпеки, яка може відреагувати на позаштатні ситуації і зупинити поїзд, передає Хайтек.

Подібний проект зараз реалізують в Японії. Там планують експлуатувати поїзди-кулі на швидкості 360 км / год, але з'являться вони ще не скоро. Національний французький залізничний оператор SNCF хоче возити людей зі швидкістю 320 км / год, як сучасні японські поїзди, тільки без машиніста - поїзди будуть автономними.