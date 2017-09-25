МЗС висловило протест проти продовження арешту Сущенку

Міністерство закордонних справ України висловило протест у зв'язку із триманням під вартою у російській в'язниці за журналіста Романа Сущенка та продовженням терміну арешту.

Про це повідомила у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Безпідставне тримання журналіста Р.Сущенка під вартою в РФ за фіктивним обвинуваченням. Висловлюємо протест. Боремось далі", - написала Беца.

Московський міський суд у понеділок, 25 вересня, продовжив термін арешту журналісту Роману Сущенку ще на два місяці - до 30 листопада 2017 року.