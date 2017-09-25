На Харківщині колишній учасник АТО підірвав себе гранатою у багатоповерховому будинку. Про це повідомляє поліція Харківщини у Facebook.

"З'ясовано, що 23-річний хлопець покінчив з життям, підірвавши себе гранатою між 7 та 8 поверхами житлового будинку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що інформація про подію надійшла до відділу поліції вчора о 20:30. Мешканці 16-поверхового будинку на вулиці Мохначанській, 83, почули вибух та негайно зателефонували за номером 101.

На місце події виїхали пожежники, експерти вибухотехнічного управління, медики та слідчо-оперативна група поліції.

В під'їзді будинку між 7 та 8 поверхом на пожежних сходах було виявлено тіло чоловіка.

Як стало відомо, 23-річний мешканець будинку підірвав себе гранатою. Також було встановлено, що потерпілий минулого року повернувся із зони АТО.

З місця події було вилучено осколки та чеку від гранати Ф-1.