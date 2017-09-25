На Київщині забили до смерті голову правління "Київобленерго"

У селі Білогородка Київської області невідомі напали на будинок голови правління ПрАТ "Київобленерго" Івана Поливяного і забили його до смерті.

Про це повідомляє Національна поліція.

24 вересня, близько 20:00 години, у селі Білогородка Києво-Святошинського району невідомі проникли через паркан на подвір’я будинку Поливяного. Зловмисники напали на господаря, затягнули до будинку, де зв’язали чоловіка та його дружину. Після цього почали бити подружжя, вимагаючи їх зізнатися, де знаходиться сейф.

"Не отримавши інформації, зловмисники взяли близько 15 тисяч гривень, які знаходились на видному місці, зняли з жінки золоту каблучку, а господаря перетягнули до іншої кімнати. Там у подальшому його тіло без ознак життя знайшли поліцейські", - з’ясували правоохоронці.

Від отриманих Поливяний помер.

Після того, як жінка змогла звільнитися, вона викликала поліцію та швидку допомогу.

"Керівництво Національної поліції України взяло під особистий контроль розкриття даного злочину", - зазначили правоохоронці.

"Усі виявлені ознаки вказують на те, що зловмисники не мали наміру вбивати господаря, а вчинили злочин з метою заволодіння майном. З місця події нападники викрали ювелірні вироби і незначну кількість грошей", – зазначив начальник поліції Київщини Дмитро Ценов.