Нацрада назвала області-лідери з виконанням мовних квот на радіо

У всіх регіонах України мовні квоти протягом цього року перевиконуються: в середньому - на 20%.

Тобто, частка пісень державною мовою в середньому по країні становить 45%.

Про такі результати моніторингу місцевих і регіональних радіостанцій повідомив член Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинский.

У Нацраді зазначили, що лідерами по перевиконанню встановленої законом норми (25%) є такі області - Рівненська (82%), Тернопільська (81%), Івано-Франківська (59%), Сумська (58%), Львівська та Миколаївська (50% ) області.

При цьому варто відзначити в цьому рейтингу показники Донецької та Одеської областей.

"Донецька та Одеська області ламають всі стереотипи - вони є лідерами серед радіостанцій східного і південного регіонів України із середнім показником 40%", - зазначив він.

Нагадаємо, з листопада минулого року вступив в силу закон щодо частки музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій.

Даний закон був прийнятий Верховною Радою 16 червня 2016 року.