Найближчим часом в Україні почнуть розрахунок розміру зимової субсидії для населення

Уряд обіцяє автоматичний перерахунок субсидій на новий опалювальний сезон. Про це повідомляє Урядовий портал у Facebook.

"За тиждень в Україні розпочнеться процес розрахунку розміру зимової субсидії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що субсидії призначаються на рік - з травня до травня наступного року.

Її розмір розраховується - окремо на літній період, окремо на зимовий - виключно на основі доходів "прописаних" з числа фактично проживаючих в помешканні осіб.

Якщо допомогу в травні призначено, у жовтні її розмір автоматично розрахують на новий опалювальний сезон.

Жодних документів субсидіантам повторно подавати не потрібно.