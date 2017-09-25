Найближчим часом в Україні почнуть розрахунок розміру зимової субсидії для населення

25 вересня, 2017 - 11:32
Уряд обіцяє автоматичний перерахунок субсидій на новий опалювальний сезон. Про це повідомляє Урядовий портал у Facebook.
"За тиждень в Україні розпочнеться процес розрахунку розміру зимової субсидії", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що субсидії призначаються на рік - з травня до травня наступного року.
Її розмір розраховується - окремо на літній період, окремо на зимовий - виключно на основі доходів "прописаних" з числа фактично проживаючих в помешканні осіб.
Якщо допомогу в травні призначено, у жовтні її розмір автоматично розрахують на новий опалювальний сезон.
Жодних документів субсидіантам повторно подавати не потрібно.