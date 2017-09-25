Офіцер Нацполіції завоював для України першу медаль на Іграх нескорених

Офіцер української Нацполіції Сергій Торчинський здобув бронзову нагороду у легкоатлетичних змаганнях на ІІІ Іграх нескорених (Invictus Games) в Торонто (Канада), відкривши рахунок з нагородами для збірної України, повідомляє Укрінформ.

Так, у легкоатлетичних змаганнях 29-річний Торчинський показав 3-й результат у секторі для штовхання ядра (13,71 метра).

Зазначається, що Україна вперше бере участь в Іграх нескорених, які триватимуть до 30 вересня.

Нагадаємо, Україна побореться за можливість провести "Ігри нескорених" в Києві.