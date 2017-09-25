Омелян позивається до МАУ, щоб захистити свої честь та гідність

Міністр інфраструктури Володимир Омелян звернувся в суд з позовом з питань захисту своєї честі і гідності до авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

Про це він заявив під час прес-конференції в Києві, передає телеканал "112-Україна".

"Я підготував позов щодо захисту своєї честі та гідності. Він уже поданий, і я сподіваюся, що буде розглянутий якомога швидше", - сказав міністр.

Він також підкреслив, що вважає маніпуляції з боку авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" непорядними і такими, що не мають ніякого відношення до чесної конкуренції.

У липні авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" подала до суду на міністерство інфраструктури, авіакомпанію Ryanair і аеропорт "Львів".