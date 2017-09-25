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Еріх Марія Ремарк, німецький письменник

ООН оприлюднить доповідь про злочини РФ в окупованому Криму, - Клімкін

25 вересня, 2017 - 12:09
Фото: un.org

Управління Верховного комісара ООН з прав людини у понеділок оприлюднить доповідь щодо стану справ в окупованому Криму. Про це повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

"Сьогодні УВКПЛ оприлюднить важливу доповідь про злочини Росії в окупованому Криму. Важливий крок на виконання резолюції ГА ООН 71/205 (2017). Продовжуємо системну роботу з фіксації порушень Росією прав людини та міжнародного гуманітарного права в Криму, посилюємо тиск на Кремль", - повідомив він.

Нагадаємо, "Вирок" Семені - доказ цілеспрямованих репресій з боку РФ.

Джерело: День
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