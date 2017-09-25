"Ощадбанк" забрав за борги будівлю банку Курченка

Державний банк "Ощадбанк" у позасудовому порядку набув право власності на нерухоме майно на вулиці Саксаганського у Києві, яке раніше належало "Брокбізнесбанку" (кінцевий бенефіціар Сергій Курченко).

Про це повідомляє прес-служба "Ощадбанку".

У 2013 році будівлю за цією адресою було передано в заставу Ощадбанку ТОВ "Капітал Інвест ЛТД" у забезпечення за кредитним договором, що був укладений між АТ "Ощадбанк" та АТ "Брокбізнесбанк"на суму 200 млн. грн. Колишні власники Брокбізнесбанку були також бенефіціарами зазначеної компанії, нагадують у банку.

"Оскільки Брокбізнесбанк не виконав свої зобов’язання за кредитним договором, Ощадбанк у судовому порядку протягом більш ніж трьох років намагався отримати задоволення своїх вимог, у тому числі за рахунок нерухомого заставного майна", - йдеться у повідомленні.

У заставі "Ощадбанку" перебувало два об’єкти нерухомості. Для остаточного погашення заборгованості банк скористався можливістю задовольнити свої вимоги в позасудовому порядку та набув право власності на предмет іпотеки, що розташований на вул. Саксаганського, 115-а.

"Ощадбанк" має намір продати нерухоме майно.