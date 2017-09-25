Отруєння рибою у Львові стало найбільш масовим за останні 10 років, - дослідження

Отруєння вудженою рибою, яку львів’яни та мешканці області придбали на ринку “Привокзальний», стало найбільш масовим за останні 10 років. Про це повідомив заступник директора ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України» Олег Когут, передає Zaxid.Net.

«Більш масового отруєння на Львівщині за останні 10 років не було. До цього випадку найбільш масовим було отруєння у львівському ресторані «Правда» [у 2015 році], але там отруїлося 36 осіб. На сьогодні маємо вже 56 осіб, які отруїлися рибою»,- повідомив Олег Когут.

Яка саме інфекція викликала таке масове отруєння людей, наразі невідомо. Зараз працівники лабораторного центру проводять низку лабораторних досліджень, щоб це з’ясувати.