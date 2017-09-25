Партія Макрона програла на виборах до Сенату Франції

Партія президента Франції Еммануеля Макрона "Вперед, республіко!" (LREM) зазнала першої невдачі на виборах до Сенату, що відбулися в неділю, 24 вересня.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на попередні дані результатів голосування.

Під час голосування переобирали 171 з 348 членів Сенату. На непрямих виборах голосували 75 тисяч виборників, які переважно є депутатами місцевих рад.

Партія "Вперед, Республіко!" сподівалася отримати 40-50 місць в Сенаті, однак в результаті її представлятимуть лише 23 члени.

За попередніми даними, консервативна партія "Республіканці" отримала більшість у Сенаті і буде представлена близько 150 членами. Соціалісти пророкують близько 70 крісел у верхній палаті французького парламенту.