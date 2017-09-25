Порошенко призначив Сенцову державну стипендію

Президент України Петро Порошенко призначив державні стипендії видатним діячам культури та мистецтва, у тому числі ув'язненому в Росії українському режисеру Олегу Сенцову.

Про це повідомляє прес-служба Глави держави.

"Цим Указом продовжується виплата режисеру стипендії. У травні 2015 року Президент призначав Олегу Сенцову державну стипендію своїм Указом №306", - йдеться в повідомленні.

Згідно з указом №282 "Про призначення державних стипендій видатним діячам культури й мистецтва", Сенцову призначили дворічну стипендію.