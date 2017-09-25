Прем'єр Японії розпустив парламент і призначив позачергові вибори

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе розпустив парламент та оголосив про проведення виборів роком раніше.

Про це передає ВВС Україна.

Абе заявив, що прагне нового мандату довіри, аби подолати "національну кризу" на фоні зростання загроз з боку Північної Кореї.

Рейтинг прем'єра нещодавно зріс після літнього падіння. Підтримка Абе підвищилась на фоні зростання напруження довкола КНДР, що відсунуло на другий план критику прем'єра щодо корупції.

Сіндзо Абе також оголосив про виділення 17,8 млрд доларів на освіту та соціальні витрати.

Аналітики вважають, що позачергові вибори - це спосіб Абе скористатися відновленим рейтингом та використати чинну слабкість опозиції.

Ряд скандалів і непопулярна політика боляче вдарила по рейтингу прем'єра в останні місяці.

У липні його рейтинг впав до менш, ніж 30%, але потім відновився до понад 50% у вересні.

Він заперечує звинувачення у корупції, і в понеділок, 25 вересня, заявив, що розпуск парламенту не був спробою уникнути цих звинувачень.