ProZorro за рік заощадила понад 31 млрд грн

Система електронних державних закупівель ProZorro з 1 серпня 2016 року до 25 вересня 2017 року заощадила близько 31,39 млрд грн бюджетних коштів.

Про це повідомляється в модулі бізнес-аналітики ProZorro, передає УНІАН.

Загальна кількість проведених закупівель становить 1,12 млн, а середня кількість учасників торгів - 2,39 на кожен тендер.

Найбільше тендерів в системі закупівель провели Київська міська державна адміністрація (понад 117 тис.), Міністерство інфраструктури (50 тис.), Дніпропетровська обласна державна адміністрація (40 тис.), а також Маріупольська міська рада (29 тис.).

У Мінекономрозвитку розраховують, що використання ProZorro дозволить у 2017 році заощадити близько 50 млрд грн.

Зазначимо, що система ProZorro з 1 серпня 2016 року стала обов'язковою до застосування для всіх державних замовників при закупівлі від 200 тис. грн для товарів і від 1,5 млн грн для робіт.