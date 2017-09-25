Росія серйозно порушує права людини в Криму, - доповідь ООН

Ситуація з правами людини в Криму в умовах російської окупації значно погіршилася.

Про це йдеться у доповіді "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (Україна)", яку підготувало Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Доповідь оприлюднили в понеділок, 25 вересня.

"Ситуація з правами людини у Криму після його окупації Російською Федерацією значно погіршилася. Примусове введення громадянства і правової бази Російської Федерації та, як результат, відправлення правосуддя згідно з цією базою значною мірою обмежили здійснення прав і свобод. Російська Федерація застосувала своє законодавство в Криму з порушенням міжнародного гуманітарного права. У багатьох випадках це законодаство застосовувалося вибірково", - йдеться у доповіді.

Правозахисники вказують, що російська влада навязує місцевим мешканцями громадянство РФ, що призвело до "регресивного впливу на реалізацію прав людини, особливо для тих осіб, які відмовилися автоматично прийняти громадянство Російської Федерації, не мали права на його отримання чи були змушені вийти з громадянства України, щоб зберегти роботу".

Українські закони були замінені російськими всупереч зобов’язанням за міжнародним гуманітарним правом, згідно з яким існуюче законодавство окупованої території повинно залишатися чинним, йдеться у доповіді.

Правозахисники вказують на вибіркове застосування законодавства.

"Більш за все ці обмеження торкнулися осіб, які виступали проти референдуму у березні 2014 р. або критикували контроль Російської Федерації, над Кримом, зокрема журналістів, блогерів, прихильників Меджлісу, проукраїнських ктивістів та учасників протестів на Майдані", - сказано в доповіді.

Росія обмежує права на свободу мирних зібрань, вираження думок, пересування, совісті та релігії, кажуть правозахисники.

"Була проведена широкомасштабна експропріація державної та приватної власності без будь-якої компенсації та дотримання норм міжнародного гуманітарного права, які захищають державну і приватну власність від конфіскації та знищення", - йдеться у доповіді.

В ООН зазначають, що російська влада обмежує серед іншого можливості для вираження української ідентичності.

"Можливості публічного прояву української культури та ідентичності значно звузилися. Групи, що демонструють свою прихильність до національних символів, дат або історичних особистостей, отримували попередження або піддавалися санкціям за порушення громадського порядку чи проведення несанкціонованих мітингів. Освіта українською мовою у Криму практично зникла, що поставило під загрозу один із стовпів ідентичності та культурної приналежності людини", - твердять правозахисники.