Росія скоротила фінансування "гуманітарної" програми щодо Донбасу

В адміністрації президента РФ поінформували ватажків "ЛНР/ДНР" про необхідність скорочення "бюджету", передбаченого "Гуманітарної програмою із возз'єднання народу Донбасу" в 4-му кварталі 2017 року. Про це повідомляється в зведеннях групи "Інформаційний спротив", опублікованих на сторінці у Facebook керівника "ІО" Дмитра Тимчука.

"Керівництво управління президента РФ по соціально-економічному співробітництву з державами - учасниками СНД, Республікою Абхазія і Республікою Південна Осетія (підрозділ адміністрації президента РФ) поінформувало ватажків "ЛНР/ДНР" про необхідність скорочення обсягів "бюджету", передбаченого на реалізацію "міністерствами" охорони здоров'я, освіти і науки, культури, молоді та спорту псевдореспублік т.зв. "Гуманітарної програми із возз'єднання народу Донбасу" в 4-му кварталі 2017 року (всього було заплановано виділення 7 млн руб.)", - йдеться в повідомленні.

За даними "ІО", скорочення цього "бюджету" пропонується здійснити в розмірі 1 млн. 800 тис. руб. за рахунок раніше запланованих витрат на різного роду заходи у РФ, які відтепер наказано покривати з резервів "республік".

"Це рішення викликало невдоволення ватажків псевдореспублік через обмеженість резервів і жорсткі вимоги російських "кураторів" по реалізації "гумпрограми" (зокрема, останні наполягають на збільшенні кількості заходів під її егідою за рахунок "внутрішніх резервів "Л/ДНР")", - відзначається в повідомленні.

Раніше в лютому 2017 року ватажки ОРДЛО заявили про початок програми "Гуманітарної програми із возз'єднання народу Донбасу", що включає "надання медичної та фінансової допомоги, створення квот для здобуття вищої і середньо-спеціальної освіти, спортивні, а також заходи щодо збереження духовних і культурних цінностей".