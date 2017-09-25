Російський суд продовжив арешт Сущенку на 2 місяці

Московський міський суд у Росії продовжив термін утримання українського журналіста Романа Сущенко, обвинуваченого Російською Федерацією у шпигунстві, ще на 2 місяці.

Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін на сторінці у Twitter.

"Роману Сущенко продовжено термін утримання під вартою на два місяці, до 30.11.2017 року. Захист буде оскаржувати рішення", - написав Фейгін.

Раніше адвокат розповів про затягування слідства, у зв'язку з чим затримується і передача справи до суду.