СБУ викрила інформаторську мережу бойовиків "ДНР"

У Волноваському районі Донеччини СБУ викрила мережу інформаторів терористичної організації "ДНР".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними слідчих, уродженець Волноваського району у 2014 році долучився до однієї з проросійських банд "ДНР" і впродовж 2016-2017 років залучив до співробітництва як інформаторів декількох місцевих жителів, які залишилися на підконтрольній українській владі території.

Інформатори за вказівкою бойовика передавали дані про переміщення та дислокацію підрозділів АТО поблизу лінії розмежування. Координати, які передавали зловмисники, використовувалися терористами для обстрілів позицій ЗСУ.

Спецслужбовці затримали двох активних учасників інформаторської мережі за місцем їхнього проживання. Щодо решти проросійських шпигунів тривають процесуальні дії. Відкрито кримінальне провадження та повідомлено затриманим про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (створення терористичної групи чи терористичної організації).

Через перебування організатора на окупованій території слідчі СБУ розпочали спеціальне досудове розслідування для заочного засудження бойовика.