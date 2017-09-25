Сьогодні відбудеться засідання Московського суду у справі українського журналіста Сущенка

Засідання Мосміськсуду про продовження арешту незаконно утримуваного у Москві журналіста Укрінформу Романа Сущенка відбудеться у понеділок, 25 вересня. Про це повідомив його адвокат Марк Фейгін на своїй сторінці в Facebook.

"У понеділок, 25 вересня, о 10:30 у Московському міському суді відбудеться розгляд клопотання слідства про продовження терміну утримання під вартою мого підзахисного, українського журналіста Романа Сущенка, що звинувачується за ст.276 КК РФ", - написав Фейгін.

Нагадаємо, власного кореспондента Укрінформу у Франції Романа Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву. Діючий термін тримання Сущенка під вартою закінчується 30 вересня.