Туреччина перекрила в'їзд до країни на межі з північним Іраком

Через проведення на півночі Іраку референдуму щодо незалежності Курдистану, Туреччина перекрила в'їзд до країни з цього боку. Про це повідомляє Reuters з посиланням на канал NTV.

"Туреччина заблокувала доступ в країну з північного Іраку через пропускний пункт Габур", - пише видання.

Зазначається, що це рішення було прийняте у відповідь на початок референдум в іракському Курдистані щодо незалежності.

Зазначимо, що практично вся північна частина Іраку припадає на іракський Курдистан.