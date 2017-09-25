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Еріх Марія Ремарк, німецький письменник

Туреччина перекрила в'їзд до країни на межі з північним Іраком

25 вересня, 2017 - 11:51
Фото Reuters

Через проведення на півночі Іраку референдуму щодо незалежності Курдистану, Туреччина перекрила в'їзд до країни з цього боку. Про це повідомляє Reuters з посиланням на канал NTV.

"Туреччина заблокувала доступ в країну з північного Іраку через пропускний пункт Габур", - пише видання.

Зазначається, що це рішення було прийняте у відповідь на початок референдум в іракському Курдистані щодо незалежності.

Зазначимо, що практично вся північна частина Іраку припадає на іракський Курдистан.

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