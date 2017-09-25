У Києві пройде фестиваль креативних та соціальних проектів

Протягом двох днів українські стартапи демонструватимуть свої ідеї та отримають безкоштовні консультації провідних міжнародних експертів з інновацій, дизайн-мислення, фінансів, юридичних питань, піару та креативу. Учасники фестивалю Startup Kultur, який пройде 30 вересня та 1 жовтня під егідою Goethe-Institut в Україні, також побачать, як за допомогою 3D оживають пам’ятники та як діджеї світу керують музикою у повітрі Midi-рукавичкою, яку розробив харків’янин.

«На фестивалі Startup Kultur ми чекаємо не тільки молодих підприємців, а й усіх киян, які хочуть покращити місто і життя людей, — говорить Ілона Демченко, асистентка відділу спеціальних культурних програм Goethe-Institut в Україні, організатор фестивалю. — Ми сподіваємося, що приклади наших учасників та лекції експертів надихнуть їх на створення власних соціальних проектів, адже Україну добре знають в світі завдяки низці успішних кейсів, наприклад, пристрою Petcube, який допомагає спілкуватися з домашніми улюбленцями. Представники проекту поділяться своїм досвідом під час фестивалю».

Всього за два дні учасники фестивалю зможуть відвідати понад 20 лекцій та воркшопів провідних фахівців різних галузей. Наприклад, фінансовий спеціаліст із Берліна Анна Рьош розповість, як побудувати ефективну бізнес-модель соціального проекту, експерт з інновацій Міріам Ясбай навчить користуватися дизайн-мисленням, Світлана Бовкун, координатор мейкерської спільноти Kyiv Maker Faire, на своїй лекції пояснить, чому сьогодні культура та мистецтво є одними з найбільш привабливих напрямків для стартапів та інвесторів. Окрім цього, учасники фестивалю можуть отримати персональні консультації з авторського права від Redcliffe Partners, з фінансових питань від Української Соціальної Академії, з піару та створення креативних ідей від Gres Todorchuk PR.

На події можна буде побачити колажі учасниці 54-ї Венеційської бієнале Світлани Островської та створити власні. Художниця продемонструє, як колаж може допомогти винайти бізнес, вирішити задачі проекту чи навіть переформувати життя.

Ввечері після основної програми для гостей фестивалю виступлять німецький хаус-діджей Acid Maria та електронний музикант з Берліну Gelbart.

Участь у фестивалі є безкоштовною для гостей і стартапів та можлива за реєстрацією: https://startupkultur.com.ua/#registration.

Детальна програма фестивалю StartupKultur на сайті: https://startupkultur.com.ua/#program.

30 вересня – 1 жовтня, з 11:00

Креативний простір IZONE

вул. Набережно-Лугова, 8