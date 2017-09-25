У Німеччині оприлюднили попередні результати виборів до Бундестагу

Вранці у Німеччині оприлюднили попередні офіційні результати виборів до Бундестагу. За результатами, з 33 відсотками голосів виборців, виграє Союз ХДС/ХСС. На другому місці - соціал-демократи, на третьому - правопопулістська "Альтернатива для Німеччини", повідомляє Deutsche-Welle.

Блок партій Християнсько-демократичний союз та Християнсько-соціальний союз (ХДС/ХСС) на чолі з Анґелою Меркель (Angela Merkel) виграє вибори, здобувши 33 відсотки голосів, передає інформагенція dpa. ХДС має намір сформувати наступний уряд Німеччини, заявила Меркель. У порівнянні з виборами 2013 року ХДС втратила 7,3 відсотка голосів, ХСС - 1,2 відсотка.

Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) здобула 20,5 відсотка голосів. Це - найгірший результат для соціал-демократів за весь час після Другої світової війни. У порівнянні з виборами 2013 року соціал-демократи погіршили свій результат на 5,2 відсотка. СДПН має намір піти в опозицію.

Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" (АдН) здобула 12,6 голосів виборців і посіла третє місце на виборах. Правопопулісти з АдН уперше проходять до Бундестагу.

Вільна демократична партія (ВДП) набирає 10,7 відсотка голосів і знову потрапляє в Бундестаг. Ліва партія здобула, за попередніми результатами, 9,2 відсотка голосів, Зелені - 8,9 відсотка.

Таким чином, союз ХДС/ХСС попередньо отримає 246 місць у Бундестазі нового скликання, СДПН - 153 мандати, АдН - 94. Вільні демократи попередньо отримають 80 місцьу парламенті, Зелені - 67, ліві - 69.

Завдяки особливостям виборчої системи ФРН до складу Бундестагу нового скликання можуть увійти 709 депутатів. Це найбільша кількість депутатів за історію Німеччини. Парламент попереднього скликання налічує 630 депутатів.

Явка виборців становила 76,2 відсотка.