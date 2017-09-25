У Рівному розпочалися "Дні білоруського кіно"

У Рівному стартували «Дні білоруського кіно». Це одна із родзинок цьогорічного міжнародного кінофестивалю «Місто Мрії». Покази безкоштовні і відбуватимуться на різних майданчиках. Тим часом сьогодні у місті відбулася всеукраїнська прем’єра фільму «Першодрук».

Це документальна стрічка про феномен Франтішека Скорини. Він був білоруським першодрукарем, просвітителем, перекладачем, митцем-графіком. Мова книг Скорини ґрунтувалася на церковнослов'янській, але з великою кількістю білоруських слів, і тому була більше зрозуміла жителям Великого Князівства Литовського. Тим часом видрукувана ним Біблія порушувала тогочасні правила переписування церковних книг. Так, вона містила тексти від видавця і навіть гравюри з його зображенням. Це єдиний випадок в історії видання Біблій у Східній Європі.

«Взагалі «Дні білоруського кіно» - це частина позаконкурсної програми нашого фестивалю. І стартували вони в переддень офіційного відкриття «Міста Мрії». Окрім стрічки, яка присвячена 500-річчю білоруського друкарства, глядачі зможуть побачити фільм «Фауст Радзівіла», а ще конкурсну роботу «Солодке прощання Віри», де зіграв відомий литовський актор Юозас Будрайтіс. Тим часом цьогоріч кінофестиваль триватиме з 26 по 30 вересня і відбуватиметься не лише в Рівному, а й у місті Дубно. До того ж там покази будуть благодійними, - пояснив директор Рівненського міжнародного кінофестивалю «Місто Мрії» Віктор Булига. - Як і минулоріч, у нас буде міжнародна і національна конкурсні програми».

Загалом за 5 фестивальних днів планують показати більше 100 фільмів різних жанрів. Географія учасників доволі широка – роботи надіслали автори з 47 країн. Натомість експерти вибрали кращі з них.

У журі фестивалю працюватимуть професіонали з України, Чехії, Німеччини та Білорусі. Якраз тамтешній продюсер і режисер Юрій Ігруша, а також продюсер та сценарист Ольга Кременецька відкрили «Дні білоруського кіно в Рівному».

«Ми працювали у журі цього кінофестивалю і минулого року. Було дуже цікаво, - розповідає Ольга Кременецька. - Роботи презентували автори з різних країн. І дуже приємно, що цього річ у конкурсній програмі є три картини із Білорусі. Це радує».

Тетяна ІЛЬНИЦЬКА, Рівне