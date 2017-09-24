У Слов’янську відбувся семінар про розбудову прозорих міст

Слов’янськ 18-19 вересня став черговим місцем в серії навчально-комунікаційних подій циклу «Як підвищити прозорість міст». Своїми знаннями у форматі семінару поділились фахівці з Transparency International Україна. Дмитро Якимчук, аналітик проекту «Прозорі міста», навів для прикладу 100 прозорих міст України, про які склали рейтинг за 13-ма категоріями діяльності міських рад і міськвиконкомів. «Дослідивши діяльність міськвиконкомів, ми їздимо по містах і представляємо наші рекомендації щодо найбільш проблемних тем, які потребують вдосконалення», - зауважив він.

Фокус розгляду був зосереджений на житловій та кадровій політиці, запобіганні конфлікту інтересів, бюджетах, управлінні комунальними підприємствами. Як каже керівник напрямку "TransparentCities" у Transparency International Ukraine Катерина Цибенко: «Прозорість міст – це не забаганка «хлопчиків та дівчаток із ТІ». Це реальна потреба жителів міст контролювати владу, запобігати корупції, вимагати звітування, брати участь у житті міста та робити його зручним для своїх дітей. А місце у рейтингу – суттєвий фактор, який беруть до уваги іноземні інвестори, які збираються тут щось побудувати. Високий бал міста свідчить про запобігання корупції й прагнення влади уникати конфлікту інтересів. Це не абстрактне поняття, а цілком конкретний вимірюваний показник ефективної роботи. І прогресивні міські ради це давно зрозуміли та засвоїли».

Відомо, що багато людей в розмовах цікавляться про «загальні гроші» та їх розподіл. Щоб по справжньому члени громади розуміли, що відбувається в містах, куди йдуть бюджетні кошти, через які процедури, щоб все це було прозоро і підзвітно громадам, треба прагнути здобувати і осмислювати такі знання. Тоді більше буде робитися кроків в забезпеченні відкритості і прозорості діяльності комунальних підприємств, будь-якої міської ради та їхніх службових осіб саме через реалізацію конституційного права громадян на інформацію. Не варто чекати щось від політиків, у яких свої «проблеми». Політики усі – звичайні люди. Але, на жаль, здебільшого далеко не найкращі.

Фьодор Руденко, Слов’янськ