У США заборонили в'їзд громадянам ще трьох країн

Сполучені Штати Америки розширили заборону на в'їзд громадянам трьох країн - Північної Кореї, Венесуели та Чаду, передає ВВС Україна.

У Білому домі повідомили, що таке рішення ухвалили після перегляду інформації, яку надали американським спецслужбам уряди іноземних країн.

Нові обмеження набудуть чинності з 18 жовтня, але не розповсюджуватимуться на тих, у кого є чинна віза США.

"Безпека Америки є моїм пріоритетом. Ми не пустимо в країну осіб, яких не можемо ретельно перевірити щодо безпеки", - заявив президент США Дональд Трамп.

В'їзд в США, як і раніше, буде заборонений громадянам Ірану, Ємену, Лівії, Сирії та Сомалі.

Однак з цього списку викреслять Судан - таким чином загалом обмеження стосуватимуться восьми держав.

У Білому домі заявили, що КНДР відмовляється від будь-якої співпраці з США і не виконала жодних вимог. Тому в'їзд усім громадянам Північної Кореї, яких і до цього часу було вкрай мало, буде заборонений.

Попри те, що Чад є важливим партнером США у боротьбі з тероризмом, ця країна не надає американській владі запитувану інформацію. Тому, уточнили в Білому домі, США не видаватимуть громадянам Чаду туристичні та бізнес-візи.

Венесуела, щодо якої Вашингтон недавно ввів економічні санкції, відмовляється від співпраці з США щодо перевірки громадян на загрозу національній або громадській безпеці, а також неохоче приймає назад своїх депортованих громадян. Обмеження щодо венесуельців стосуються лише урядових чиновників та членів їх сімей.