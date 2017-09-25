У вересні депутати встановили антирекорд участі у голосуваннях, - КВУ

Народні депутати продемонстрували у вересні найменші за рік показники участі в голосуваннях за рішення Верховної Ради.

Про це йдеться в повідомленні громадської організації "Комітет виборців України".

"У середньому один нардеп взяв участь у чверті, 25%, голосувань за місяць, що є найнижчим показником за 2017 рік. Для порівняння: у липні один депутат брав участь в середньому в 48% голосувань Ради, червні – 55%, травні – 49%, квітні – 45%, березні – 54%, лютому – 51%, січні – 50%", - повідомили у КВУ.

У вересні регулярно голосували (більше ніж у половині випадків) лише 60-80 депутатів. Так, 22 вересня в парламенті активно голосували 52 нардепи, 21 вересня – 85, 20 вересня - 80, 19 вересня – 87, 8 вересня – 62, 7 вересня – 99, 5 вересня – 134 із 422.

353 народні депутати пропустили половину і більше голосувань у вересні. 46 депутатів пропустили понад 90% голосувань. Вони або були відсутні на робочому місці, або свідомо не голосували.

У ВР також є 19 депутатів, які не проголосували жодного разу за місяць.

Раніше КВУ повідомила, що кожен другий законопроект Верховної Ради отримує негативні висновки Головного науково-експертного управління ВР.