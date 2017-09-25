Україна першою в Європі зобов'язала компанії вказувати кінцевих власників бізнесу, - Петренко

Міністр юстиції Павло Петренко представив на міжнародній арені антикорупційні ініціативи України.

Міністр юстиції Павло Петренко, виступаючи на міжнародному саміті «Concordia», ознайомив представників міжнародної спільноти з новітніми антикорупційними ініціативами, які вже реалізовує Україна, та висловив готовність передати наявний у нашої держави досвід боротьби з проявами корупції.

На його переконання, саме забезпечення прозорості в діяльності державних органів дає можливість уникнути корупційних ризиків і перевищення повноважень.

«Без прозорості, відкритості та підзвітності неможливо побудувати відкриту, демократичну і процвітаючу країну. Де немає прозорості – немає й контролю, а де немає контролю – починаються хаос, зловживання й корупція», - наголосив урядовець.

Міністр юстиції поінформував учасників саміту про низку ініціатив Мін'юсту в цьому напрямку, серед яких відкриття всіх реєстрів Мін'юсту та запровадження обов’язку вказувати реальних власників компаній в реєстрі бізнесу.

«Україна першою з країн ЄС на рівні закону встановила обов’язок для всіх без винятку компаній вказувати кінцевих власників бізнесу. Це - важливий крок на шляху боротьби з корупцією, який «перекрив» для чиновників можливість ховати корупційні статки за офшорними компаніями або за компаніями, оформленими на секретарок, водіїв чи інших підставних осіб», - зазначив Павло Петренко.

Також серед досягнень запуск повністю відкритого електронного реєстру декларацій чиновників та запуск спеціальних антикорупційних органів.

Ще одним важливим напрямком антикорупційної роботи на переконання очільника української юстиції є запуск доступної кожному громадянину Системи електронних торгів арештованим майном, яка нині носить назву «OpenMarket». Саме ця система стала прообразом системи електронних державних закупівель «ProZorro».

Додатково в рамках антикорупційних ініціатив Уряду було запущено процеси децентралізації, які забезпечили прозорість у відносинах громадянина із державою.

«Мін'юст одним із перших почав передавати свої функції місцевій владі і нотаріусам. Такий крок забезпечив високу якість надання послуг громадянам та ліквідував корупційні схеми, які існували досі», - резюмував Павло Петренко.

Павло Петренко подякував Уряду та міжнародним партнерам, серед яких і Transparency International Україна, за підтримку в реалізації антикорупційних ініціатив в цілому та в проекті інтеграції українського та глобального реєстрів кінцевих бенефіціарних власників зокрема.