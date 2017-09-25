Україна закликає відсторонити Росію від участі в зимовій Олімпіаді

Національний антидопінговий центр України (НАДЦ) приєднався до заклику антидопінгових агентств 17 країн відсторонити Росію від участі в зимових Олімпійських іграх 2018 року.

Про це йдеться в заяві НАДЦ.

Міністерство молоді і спорту України та НАДЦ засудили "грубе та шокуюче порушення міжнародних антидопінгових правил, принципів чесної гри, моральних та етичних норм спорту, які здійснювалися Росією на державному рівні, зокрема під час зимових Олімпійських ігор у м.Сочі".

"Національний антидопінговий центр України приєднується до заклику зазначених країн щодо необхідності притягнення до відповідальності РФ в тому числі шляхом усунення російських спортивних федерацій від участі у зимових Олімпійських іграх 2018 року. Відповідного листа від НАДЦ України офіційно направлено до Інституту Національних антидопінгових організацій (іНАДО)", - йдеться у повідомленні.

На початку вересня Національні антидопінгові організації 17 країн заявили про свою вимогу відсторонити Росію від участі в зимових Олімпійських іграх 2018 року.