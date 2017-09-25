Українців просять уникати місць масового скупчення людей в Каталонії

МЗС рекомендує українцям уникати місць масового скупчення людей в іспанській Каталонії в зв'язку з підвищеною суспільною активністю в цьому регіоні. Про це повідомляє прес-служба генконсульства України в Барселоні.

"У зв’язку з підвищеною громадською активністю, яка спостерігається в автономній області Каталонія протягом останніх тижнів та може мати місце упродовж наступного місяця, рекомендуємо уникати масових скупчень людей", - зазначають в консульстві

Також українців просять неухильно дотримуватися правил перебування іноземців в Іспанії, зокрема, мати при собі оригінали паспортних документів.

У випадку надзвичайних ситуацій (у разі загрози життю чи загибелі громадян) слід звертатися на "Гарячу лінію" генконсульства: +34 629 38 2936.